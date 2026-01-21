Napoli, Conte promuove l’arrivo di un top player della Premier League?

Il Napoli prova il colpo a sorpresa e guarda in Premier League per rinforzare il proprio reparto offensivo: l’obiettivo è Raheem Sterling. Il club azzurro sta valutando la possibilità di portare l’esterno inglese all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito, in un’operazione che, seppur complessa, potrebbe diventare un’interessante occasione di mercato per tutte le parti coinvolte.

Il nodo principale resta l’ingaggio, molto elevato rispetto ai parametri del Napoli. Proprio su questo punto si innesta il possibile accordo con il Chelsea: i Blues sarebbero disposti a coprire quasi totalmente lo stipendio del calciatore pur di consentirgli di giocare con continuità. L’idea del club londinese è chiara: permettere a Sterling di ritrovare forma fisica, fiducia e centralità, così da rivalutarne il cartellino in vista di una cessione definitiva nella prossima estate.

Dal punto di vista del Napoli, l’operazione rappresenterebbe un rischio calcolato. Con un esborso economico limitato, gli azzurri potrebbero aggiungere alla rosa un giocatore di enorme esperienza internazionale, abituato a palcoscenici importanti e a lottare per obiettivi di alto livello.

Determinante, in questa trattativa, è il giudizio di Antonio Conte. L’allenatore considera Sterling ancora un grande calciatore, convinto che le sue qualità non siano svanite ma semplicemente offuscate da un periodo difficile. Conte ritiene che, inserito in un sistema di gioco chiaro e con responsabilità ben definite, l’inglese possa tornare ad essere decisivo, offrendo velocità, strappi e gol.