Napoli, Conte pronto a rilanciare Raspadori e valorizzare Gianluca Gaetano

L’arrivo di Antonio Conte, alla SSC Napoli, è una vera e propria svolta. Il nuovo mister ripartirà da zero, con un nuovo modulo e puntando su giocatori spesso messi da parte dai precedenti allenatori. Dopo una stagione deludente, è necessario ripartire senza tenere conto di quanto successo negli ultimi due anni.

La missione di Antonio Conte è soprattutto quella di rilanciare Giacomo Raspadori. Arrivato a Napoli per 35 milioni di euro, per il momento il calciatore non è ancora riuscito a dare un contributo decisivo. Con il nuovo mister, l’attaccante italiano potrebbe svoltare la sua carriera.

NON SOLO RASPADORI, ANTONIO CONTE PRONTO A VALORIZZARE GIANLUCA GAETANO: POSITIVA LA SUA ESPERIENZA CON LA MAGLIA DEL CAGLIARI

Come riportato dal Corriere della Sera, anche Gaetano rientrerebbe tra i calciatori su cui Conte ha intenzione di puntare. Il mister vuole valorizzare il centrocampo vedendo in lui una doppia posizione: sia in mezzo al campo che alle spalle della punta.