Napoli, Conte punta a Bonny come vice-Lukaku: le strategie di mercato per il futuro

Antonio Conte continua a lavorare per rendere il Napoli sempre più competitivo, con un occhio attento alle prossime mosse di mercato. Il tecnico è alla ricerca di un vice-Lukaku, come riportato da calciomercato.com, e i riflettori sono ora puntati su Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma che ha già catturato l’attenzione di Conte.

Il profilo ideale

Lukaku ha firmato un contratto triennale con il Napoli, ma il club, guardando al futuro, è già alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di centravanti. Tra gennaio e l’estate prossima, potrebbero esserci uscite importanti come quelle di Raspadori e Simeone, aprendo così la strada a nuovi innesti.

Bonny, classe 2003, sembra il profilo ideale per Conte, grazie alla sua prestanza fisica e alla capacità di giocare in squadra, caratteristiche che il tecnico apprezza particolarmente.

Bonny si è messo in mostra nelle prime giornate di campionato con 2 gol e 1 assist in 7 partite. La sua giovane età e il potenziale lo rendono un investimento interessante per il Napoli, che vede in lui il perfetto vice-Lukaku per il futuro. Il costo del giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che rientra nei piani economici del club.

Il Napoli sta mantenendo vivi i contatti per Bonny, e Conte ha già espresso chiaramente la sua volontà di portarlo in squadra. L’idea di affidargli il ruolo di vice-Lukaku sembra ormai una decisione presa, e Bonny potrebbe rappresentare un tassello chiave per il futuro del Napoli.