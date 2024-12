Napoli, Conte punta Dorgu: il Lecce valuta almeno 40 milioni di euro il suo fuoriclasse

Il mercato di gennaio potrebbe portare nuovi calciatori alla SSC Napoli. Il club partenopeo sta già lavorando sotto traccia sotto la guida di Antonio Conte per monitorare attentamente il talento del Lecce, Patrick Dorgu. L’esterno sinistro, considerato uno dei prospetti più promettenti della Serie A, ha attirato l’attenzione del tecnico partenopeo, che ha manifestato il suo gradimento al proprio staff.

Dorgu, che ha dimostrato grandi qualità nelle sue prestazioni, è valutato dal club salentino intorno ai 40 milioni di euro. Da parte del calciatore non ci sarebbe nessun dubbio circa la destinazione partenopea. Con Antonio Conte, infatti, ci sono ottimi rapporti e il mister avrebbe già indicato da tempo il suo nome per rinforzare il Napoli.

DORGU IL GRANDE COLPO DEL NAPOLI DURANTE IL MERCATO INVERNALE: ANTONIO CONTE HA SCELTO LUI PER RINFORZARE LA SQUADRA MA SERVONO ALMENO 40 MILIONI DI EURO

Dorgu, classe 2004, ha già dimostrato di avere le qualità necessarie per affermarsi in un club di alto livello. La sua velocità, abilità nei dribbling e capacità di crossare lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Conte, noto per valorizzare i giovani talenti, potrebbe vederlo come un tassello fondamentale per il futuro del Napoli.

La dirigenza del Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. Con un’offerta di 40 milioni di euro, il club potrebbe tentare di strappare Dorgu al Lecce, che è consapevole del potenziale del suo giocatore e della crescente domanda. La situazione si fa interessante e i tifosi del Napoli aspettano sviluppi. L’acquisto di Dorgu potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche dare un segnale forte sul progetto a lungo termine di Conte, volto a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano e europeo.