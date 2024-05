Napoli, Conte punta Federico Chiesa: ipotesi scambio con Di Lorenzo?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, prossimo all’ingresso nel club partenopeo, nutre una forte ammirazione per Federico Chiesa. L’eventuale acquisizione dell’attaccante della Juventus rappresenterebbe una sfida tanto intrigante quanto complessa per il Napoli, specialmente considerando l’interesse della Juve per Di Lorenzo.

Ipotesi scambio

Questa potrebbe essere l’inizio di uno scambio che necessita ancora di molte verifiche e per adesso resta solo un’idea e una voce di corridoio. Chiesa, valutato intorno ai 50 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2025, ma è in fase di negoziazione per il rinnovo con la Juventus.

Attualmente, le trattative tra il giocatore e il club non sono prossime a una conclusione, ma la Juventus spera di raggiungere un accordo prima dell’inizio dell’Europeo, evento a cui prenderà parte anche Buongiorno, altro giocatore sotto stretta osservazione.