Napoli, Conte può anche restare: le richiesta a De Laurentiis (non solo un grande mercato)

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Come riportato dal noto quotidiano, il futuro del mister partenopeo non è così scontato e potrebbe anche decidere di restare in azzurro se il presidente Aurelio De Laurentiis deciderà di accontentare le sue richieste.

“[…] sembra proprio che Conte chiederà cambiamenti radicali nella rosa, con l’arrivo di un grande giocatore per reparto, almeno 8-9 calciatori nuovi, monte ingaggio che dovrà passare dagli attuali 80 milioni a 100-110 milioni e una campagna acquisti da (minimo) 200 milioni”.

NAPOLI, LE RICHIESTE DI ANTONIO CONTE PER RESTARE ANCORA ALLA GUIDA DEL CLUB PARTENOPEO: NON SOLO MERCATO E GRANDI GIOCATORI, BISOGNERA’ INTERVENIRE ANCHE SULLE STRUTTURE

“Poi metterà sul tavolo il centro sportivo (di cui si sono perse le tracce) e il settore giovanile. Ecco, cosa comincia o cosa finisce venerdì sera? Conte si vuole prendere lo scudetto e non è spaventato dall’idea di andare all’assalto di uno scudetto-bis. Al contrario di Spalletti. Nessuno più di lui può riuscire in questa impresa, ma ovvio che i discorsi sui limiti di bilancio non saranno un argomento autentico per dirsi addio”.

“E a cui nessuno crederà. De Laurentiis a gennaio non è riuscito a soddisfarlo, lo ha esasperato: ma per il resto della stagione è stato esemplare. Non c’è un impegno che non abbia disatteso, si è consegnato totalmente nelle sue mani. Doveva farsi perdonare l’anno nero del calcio napoletano. E ci è riuscito”