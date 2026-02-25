Napoli, Conte recupera un altro giocatore per la prossima partita

Dopo oltre tre mesi di stop forzato, Zambo Anguissa vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista del Napoli ha completato il percorso di recupero dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo, ritrovando continuità negli allenamenti e buone sensazioni dal punto di vista fisico.

Il lavoro svolto nelle ultime settimane a Castel Volturno ha dato risposte incoraggianti, permettendo allo staff tecnico di valutare positivamente il suo rientro graduale. Anguissa non è ancora pronto per partire dal primo minuto, ma il suo nome comparirà già tra i convocati per la prossima sfida di campionato.

Nella gara contro l’Hellas Verona, il camerunense siederà in panchina, pronto a tornare ad assaporare l’atmosfera partita e a dare il suo contributo qualora ce ne fosse bisogno. Una presenza importante, soprattutto a livello mentale, per un giocatore che rappresenta un perno fondamentale dell’equilibrio azzurro.

Il suo recupero restituisce al Napoli una pedina preziosa in vista del rush finale di stagione. Con il ritorno progressivo di Anguissa, il centrocampo azzurro ritrova forza, dinamismo ed esperienza: qualità che potranno fare la differenza nelle prossime settimane.