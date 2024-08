Napoli, Conte reintegra Gaetano in squadra: il centrocampista sarà il jolly dell’allenatore?

La SSC Napoli, in queste settimana, lavora sul mercato per assicurare ad Antonio Conte una squadra che possa puntare almeno al ritorno in UEFA Champions League. La situazione non è facile per via del caso Osimhen, ma, nonostante ciò, il club azzurro ha investito molti milioni di euro per acquistare Buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola e Neres.

A sorpresa, nelle ultime ore, è stato reintegrato in squadra Gianluca Gaetano. Il centrocampista azzurro era stato messo fuori squadra per via del mercato, ma, l’accordo con il Cagliari e il Parma non è stato trovato per via delle differenze tra domanda ed offerta.

GIANLUCA GAETANO RESTA AL NAPOLI IN ATTESA DI UN’OFFERTA SUPERIORE AI 10 MILIONI DI EURO: SENZA OFFERTE PUO’ RESTARE IN AZZURRO E DIVENTARE IL JOLLY DI CONTE?

Il centrocampista azzurro, in caso di permanenza, potrebbe rappresentare il jolly di Antonio Conte. L’obiettivo di Gaetano è sempre stato quello di puntare a diventare titolare del Napoli e la permanenza potrebbe anche spalancargli le porte nel caso in cui Anguissa non offra prestazioni di livello.