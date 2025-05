Napoli, Conte resta un altro anno: in arrivo tre acquisti in due giorni, i nomi

Antonio Conte, salvo colpi scena, sarà l’allenatore del Napoli anche per la stagione 2025/26. Conferme arrivano da più fronti ed anche il portale di SportMediaset riporta il buon esito dell’incontro avvenuto due giorni fa tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore pugliese.

“Si starebbe andando verso la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore sarebbe orientato dunque a rispettare il contratto in essere con il club di Aurelio De Laurentiis che scade nel 2027″.

ANTONIO CONTE RESTA ALLA SSC NAPOLI ANCHE IL PROSSIMO ANNO? COLPO DI MAESTRO DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS, IN ARRIVO UN MERCATO DA PRIMA DELLA CLASSE CON TRE COLPI IN DUE GIORNI

L’edizione odierna di Repubblica, a firma di Marco Azzi, scrive della volontà del Napoli di chiudere ben tre colpi per l’allenatore partenopeo: De Laurentiis non si è fatto cogliere impreparato e ha confermato all’ex ct della Nazionale di avere praticamente in pugno Kevin De Bruyne, l’esperto campione belga che è atteso in città tra lunedì e martedì per le visite mediche”.

“In più il presidente ha spiegato di essere già a buon punto pure nelle contrattazioni per l’attaccante canadese Jonathan David (che sta per svincolarsi dal Lille) e per il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi”. Conferme arrivano da Valter De Maggio: “Manna sta lavorando a chiudere in 48 ore David, De Bruyne e Frattesi per dire a Conte che si vuole andare avanti con lui”.