Resta comunque fondamentale il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti dovranno discutere programmi, ambizioni e strategie per il futuro del club. Il clima, però, è disteso e lascia spazio all’ottimismo per un accordo. La volontà comune sembra quella di dare continuità al lavoro svolto finora.

De Laurentiis, nel frattempo, aveva valutato possibili alternative in caso di separazione. Tra queste, il nome di Maurizio Sarri era emerso come opzione concreta. Si tratta di un profilo conosciuto e apprezzato dalla piazza napoletana. Tuttavia, questa pista resta legata esclusivamente a un eventuale addio di Conte.

Il tecnico è consapevole di avere a disposizione una rosa competitiva e di alto livello. Non serviranno rivoluzioni, ma solo interventi mirati nel prossimo mercato. L’obiettivo sarà migliorare alcuni reparti per aumentare qualità e profondità. Con pochi innesti giusti, il Napoli potrà puntare ancora più in alto.