Napoli, Conte sempre più in bilico (rilevazioni shock di Corona). SKY svela il possibile successore del tecnico

Il futuro di Antonio Conte continua a far discutere l’ambiente Napoli. Nonostante una stagione intensa e ricca di aspettative, nelle ultime ore starebbero aumentando i dubbi sulla permanenza del tecnico azzurro. A breve è previsto un incontro decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma secondo diverse indiscrezioni il rapporto tra le parti potrebbe anche interrompersi al termine della stagione. Una situazione che sta inevitabilmente alimentando le voci sul possibile successore.

A rendere ancora più delicato il momento sono state anche le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che avrebbe parlato di tensioni interne allo spogliatoio. Secondo quanto riferito, non tutti avrebbero gradito alcuni atteggiamenti del tecnico nel corso degli ultimi mesi e questo avrebbe creato qualche frizione all’interno del gruppo.

“[…] Vi dirò quello che hanno fatto un gruppo di giocatori del Napoli, sia italiani che stranieri nel giro della Nazionale, i più importanti, contro il proprio allenatore, arrivando a fare un atto di una gravità incredibile che mi vede protagonista. I calciatori sono arrivati a fare una cosa che farà parlare tutta Napoli per il prossimo mese […]”, ha concluso Corona.

Nonostante ciò, Conte resta concentrato sul finale di stagione e sull’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi la sua avventura in azzurro. L’allenatore sa bene di aver riportato entusiasmo e mentalità vincente, ma allo stesso tempo vorrebbe garanzie precise sul futuro tecnico del Napoli e sulle strategie di mercato. L’incontro con De Laurentiis servirà proprio a chiarire programmi, ambizioni e possibilità di continuare insieme anche il prossimo anno.

Nel frattempo cominciano già a circolare i primi nomi per l’eventuale sostituzione. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il candidato principale sarebbe Maurizio Sarri. Il tecnico toscano rappresenterebbe una soluzione molto gradita sia a una parte della tifoseria che alla dirigenza, soprattutto per il legame costruito negli anni precedenti con la piazza napoletana. Un possibile ritorno che accenderebbe immediatamente l’entusiasmo dei tifosi e che potrebbe aprire un nuovo capitolo per il club azzurro.