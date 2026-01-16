Napoli, Conte si aspetta anche un centrocampista: il nome low cost per accontentare il mister

Il mercato di gennaio si preannuncia particolarmente complicato per il Napoli, chiamato a muoversi con grande cautela a causa del vincolo del saldo zero. Una condizione che limita inevitabilmente il raggio d’azione del club azzurro, costretto a finanziare eventuali nuovi acquisti esclusivamente attraverso le cessioni. Nonostante ciò, la dirigenza non intende restare immobile.

Le priorità di mercato sono chiare: centrocampo e attacco. Due reparti che, per motivi diversi, necessitano di nuovi innesti per aumentare qualità e alternative. In quest’ottica, diventano fondamentali le possibili uscite. I milioni derivanti dalle cessioni di Lucca e Lang rappresentano la chiave per sbloccare il mercato in entrata e consentire al Napoli di operare senza violare i paletti economici imposti.

Proprio grazie a queste operazioni in uscita, il Napoli potrebbe tornare protagonista con acquisti mirati e sostenibili. Nei giorni scorsi è circolato con insistenza il nome di Ruben Loftus-Cheek, profilo che intriga la dirigenza per esperienza internazionale, fisicità e versatilità tattica. Il centrocampista inglese rappresenterebbe un acquisto low cost, con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.

In conclusione, il mercato invernale del Napoli sarà un vero esercizio di equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica. Con il saldo zero come linea guida, tutto passerà dalle cessioni: solo da lì potranno nascere le opportunità per rinforzare centrocampo e attacco e dare nuova linfa alla squadra.