Napoli, Conte sorride a metà: Lobotka out per Udine ma recupera due titolarissimi per la Supercoppa

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Conte
Antonio Conte, Foto Wikimedia Commons

La situazione infortuni in casa Napoli continua a tenere banco in vista della trasferta contro l’Udinese, con Antonio Conte chiamato ancora una volta a gestire assenze pesanti. In particolare, le attenzioni sono tutte rivolte alle condizioni di Stanislav Lobotka, pedina fondamentale nello scacchiere azzurro, e di Romelu Lukaku, leader offensivo e riferimento imprescindibile del reparto avanzato.

Brutte notizie arrivano proprio dal centrocampista slovacco: Lobotka non sarà disponibile per la sfida contro l’Udinese e non riuscirà a recuperare in tempo dall’infortunio. Un’assenza che pesa, considerando l’equilibrio e la qualità che il numero 68 garantisce in mezzo al campo. Conte dovrà quindi ridisegnare ancora il centrocampo.

Lo sguardo, però, è già proiettato in avanti e in questo senso arrivano segnali incoraggianti. In vista della Supercoppa, infatti, sia Lobotka che Lukaku partiranno con la squadra per Riyad. Il centrocampista potrebbe addirittura racimolare qualche minuto in partita, segnale di un recupero ormai alle fasi finali, mentre l’attaccante belga osserverà inizialmente dalla panchina, continuando il lavoro per ritrovare la miglior condizione fisica.

Una gestione prudente ma necessaria, soprattutto per Lukaku, che deve tornare al 100% della forma dopo l’infortunio. Conte può sorridere a metà: se da un lato perde ancora Lobotka per Udine, dall’altro ritrova due pedine fondamentali in un appuntamento prestigioso come la Supercoppa. A questi si aggiunge anche Gutierrez che invece è recuperato al 100% e sarà partecipe anche ad Udine.

