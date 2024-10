Napoli, Conte sostituisce due fedelissimi nella partita con l’Empoli. Repubblica: “Possibile avvertimento del mister?”

L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e della vittoria della squadra di Antonio Conte contro l’Empoli. In particolare, si sofferma sulle prestazione di due calciatori partenopei, Spinazzola e Lukaku, e del cambio effettuato in contemporanea dal’allenatore salentino.

“Con esemplare onestà tira fuori i due acquisti inconsueti secondo gli indirizzi tecnico finanziari del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il mister della SSC Napoli preferisce un’opera buona all’ingaggio di un trentunenne svincolato come Spinazzola, ancora di più comprare senza sconti un bomber di gran passato come Lukaku ma senza alcun miraggio di plusvalenze”.

“Che Conte li abbia sostituti insieme potrebbe non essere un caso. È stato come avvertirli? Vi ho fatto prendere io, ma così non va”, scrive il noto quotidiano. Un segnale, quello di sostituire Lukaku e Spinazzola, che fa capire come il mister non guardi in faccia a nessuno, neanche ai calciatori che tanto ha voluto in azzurro.