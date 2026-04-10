La vigilia della sfida contro il Parma si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia emotivo tra i tifosi, spaccati dalla probabile decisione di Antonio Conte. Secondo quanto filtra da Sky Sport, il tecnico sarebbe orientato a lasciare ancora fuori dall’undici iniziale Alisson Santos, scegliendo invece di ripartire dalle certezze. Una scelta forte, che fa rumore, soprattutto alla luce dell’entusiasmo generato dal giovane talento nelle ultime settimane.

Alisson Santos rappresenta oggi il simbolo della sorpresa, dell’imprevedibilità, di quella scintilla capace di cambiare una partita in un attimo. Tenerlo inizialmente in panchina, per molti, significa rinunciare volontariamente a fantasia e coraggio.

E così, spazio al ritorno dal primo minuto di Rasmus Hojlund e Matteo Politano, due interpreti che incarnano alla perfezione il calcio del tecnico salentino. Conoscono i meccanismi, sanno sacrificarsi, garantiscono intensità e letture tattiche affidabili.

La sensazione è che Conte voglia prima controllare la partita e solo dopo, eventualmente, liberare l’estro di Alisson Santos a gara in corso. Una strategia che divide e fa discutere, ma che rientra perfettamente nel DNA di un allenatore che ha sempre anteposto il risultato all’emotività.