Napoli, Conte spinge per Chiesa: la trattativa

Federico Chiesa e Napoli: un’accoppiata che potrebbe presto concretizzarsi. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il contratto di Chiesa con la Juventus, in scadenza nel 2025, ha portato il club torinese a considerare la sua cessione, soprattutto perché il nuovo allenatore, Thiago Motta, non sembra apprezzare particolarmente le sue caratteristiche.

Antonio Conte apprezza Chiesa

Antonio Conte, recentemente arrivato sulla panchina del Napoli, ha indicato Chiesa come una delle sue prime priorità di mercato. L’allenatore considera Chiesa il miglior esterno italiano e aveva già cercato di portarlo all’Inter. La possibilità di collaborare con Conte affascina Chiesa, rendendo l’operazione più concreta rispetto al passato.

Tuttavia, per finalizzare l’affare, il Napoli dovrà soddisfare le richieste economiche della Juventus, che nel frattempo ha mostrato interesse per Giovanni Di Lorenzo. Questa situazione potrebbe aprire la strada a uno scambio che soddisfi entrambe le società, trasformando una potenziale difficoltà in un’opportunità per tutti i coinvolti.