Napoli, Conte verso l’addio per ritornare alla Juventus: Giuntoli vuole regalargli subito Victor Osimhen

Al termine della stagione, Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis si siederanno ad un tavolo per discutere di un futuro che potrebbe vedere strade diversi. Dopo la stagione in azzurro, il mister sarebbe pronto a ritornare alla Juventus per iniziare un percorso nella squadra del suo cuore.

In bianconero potrebbe presto rivedere un calciatore del Napoli: Victor Osimhen. Cristiano Giuntoli sarebbe infatti intenzionato a versare al club partenopeo un valore superiore alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

LA JUVENTUS VUOLE ANTONIO CONTE E OSIMHEN COME NUOVO ATTACCANTE TITOLARE: IL BOMBER AZZURRO AVREBBE GIA’ TROVATO L’ACCORDO CON IL CLUB BIANCONERO

Victor Osimhen ha comunicato al Napoli di aver raggiunto un accordo con la Juventus e desidera che il club partenopeo avvii le trattative per la sua cessione con il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra avere piani diversi: preferirebbe vendere l’attaccante nigeriano a un club dell’Arabia Saudita, dove il fondo sovrano di Riad si è detto disposto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

La Juventus, invece, non sembra intenzionata a versare l’intera clausola e potrebbe puntare su una trattativa al ribasso. Osimhen, consapevole del suo contratto in scadenza nel 2026 e dell’ingaggio di 12 milioni di euro annui, potrebbe decidere di rimanere un altro anno e poi liberarsi a parametro zero.