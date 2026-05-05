Napoli, Conte vicino alla permanenza: si cerca un accordo con ADL

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta ancora da definire, ma nelle ultime ore si respira un cauto ottimismo. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una separazione quasi inevitabile oggi appare come una situazione in evoluzione, con margini concreti per continuare insieme

Più serenità a Napoli

Un ruolo fondamentale lo sta giocando lo spogliatoio. La squadra, infatti, è compatta attorno al proprio allenatore e continua a dimostrargli fiducia. Questo legame, costruito nel corso della stagione, rappresenta un elemento chiave nelle valutazioni della società, consapevole di quanto sia importante mantenere equilibrio e unità all’interno del gruppo.

Restano però alcuni aspetti da chiarire. Non si tratta di fratture insanabili, ma di questioni legate all’organizzazione e alla gestione quotidiana, su cui società e tecnico stanno cercando un punto d’incontro. Il confronto è aperto e, soprattutto, costruttivo. L’obiettivo comune è quello di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e permetta di programmare il futuro con maggiore serenità.

Però…

Conte, dal canto suo, vuole garanzie chiare per portare avanti il progetto con ambizione e continuità. La dirigenza, invece, punta ad avere una visione condivisa su alcune dinamiche interne. È proprio da questo dialogo che può nascere l’intesa definitiva.