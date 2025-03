Napoli, Conte vuole calciatori d’esperienza: già lo scorso gennaio si era parlato di un possibile ritorno

La SSC Napoli è sempre interessata a fare investimenti sulla squadra per rinforzarla. Molti sono i profili che sono stati accostati in queste settimane al club partenopeo, con Antonio Conte che ha già fatto sapere di volere una squadra più ampia in vista della prossima stagione che vedrà gli azzurri ritornare in Europa.

Un nome che si è fatto in modo insistente lo scorso mercato di gennaio è stato anche quello di Kalidou Koulibaly. L’ex centrale azzurro è attualmente in Arabia ma il suo sogno sarebbe quello di ritornare in Europa, nel grande calcio. Dopo l’addio al club azzurro, infatti, c’è stata una parabola discendente nella carriera del senegalese il quale non è più riuscito ad esprimersi a grandi livelli.

RITORNO KALIODU KOULIBALY ALLA SSC NAPOLI, ANTONIO CONTE CERCA IL DIFENSORE D’ESPERIENZA PER RINFORZARE LA SQUADRA. PER CHIUDERE L’ACCORDO, E’ IMPRESCINDIBILE UN TAGLIO DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL CALCIATORE

Lo scorso dicembre, a parlare per primo di un possibile ritorno di Koulibaly per gennaio fu Emanuele Cammaroto che, per NapoliMagazine.com, dichiarò: “Il profilo che cerca il Napoli è un uomo di esperienza, e chiaramente non un’operazione dispendiosa, impensabile a gennaio”.

“Koulibaly deve tagliarsi lo stipendio ma quello potrebbe farlo, ha già guadagnato abbastanza e sa che non ha altra scelta se vuole lasciare il “cimitero del pallone” per tornare in Europa. L’ipotesi, se dovessero maturare le condizioni per un ritorno di Koulibaly al Napoli, sarebbero quella di un contratto di 18 mesi, sino al giugno 2026”.