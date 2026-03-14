Il Napoli comincia già a muovere i primi passi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Salvo clamorosi colpi di scena, sulla panchina azzurra resterà ancora Antonio Conte, protagonista di un progetto tecnico che il club vuole consolidare anche nella stagione che verrà. La dirigenza partenopea, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, è infatti al lavoro per rinforzare la rosa e consegnare al tecnico una squadra ancora più competitiva.

Tra le priorità individuate dall’allenatore salentino c’è il rafforzamento del centrocampo, reparto in cui potrebbe arrivare un colpo di grande esperienza internazionale. Il nome che nelle ultime settimane sta prendendo sempre più quota è quello di Leon Goretzka, attualmente in forza al Bayern Monaco e con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

L’idea del Napoli è chiara: replicare una strategia già utilizzata in passato, puntando su un parametro zero di alto profilo. Il presidente De Laurentiis sembra condividere pienamente la visione del proprio allenatore e sarebbe pronto a tentare l’affondo per anticipare la concorrenza di altri club italiani interessati al giocatore. Su Goretzka, infatti, avrebbero già messo gli occhi anche Juventus e Milan.

La vera sfida, però, sarà trovare un accordo economico con il calciatore. Al Bayern Monaco Goretzka percepisce attualmente uno stipendio molto elevato, cifra che rappresenta il principale ostacolo nella trattativa. Il Napoli dovrà quindi lavorare su una proposta contrattuale che possa convincere il giocatore ad accettare la destinazione partenopea Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se l’operazione potrà davvero prendere forma.