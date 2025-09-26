Napoli, Conte vuole in rosa solo calciatori motivati: emblematiche le cessioni di Raspadori e Simeone

L’allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, ha una grande personalità e non si fa scoraggiare facilmente. È la stessa che sta trasmettendo alla squadra e, non a caso, il club partenopeo è in lotta per grandi traguardi. Nonostante una squadra rimaneggiata dalle partenze di Kvara e Osimhen lo scorso anno, il mister partenopeo vuole sempre tutti al top della forma.

Dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro, Antonio Conte è stato fermo sulle sue decisioni, escludendo diversi calciatori che non riteneva fondamentali per il suo progetto ed altri che invece richiedevano maggiore spazio. In estate, oltre ai vari Simeone, Raspadori ed Osimhen, hanno lasciato la maglia azzurra Zanoli, Lindstrom, Caprile, Cheddira, Folorunsho e Cajuste.

NAPOLI, ANTONO CONTE VUOLE IN SQUADRA SOLO CALCIATORI MOTIVATI: CHI NON SPOSA AL 100% IL PROGETTO E’ FUORI E LIBERO DI CERCARE UNA NUOVA DESTINAZIONE

Tutti calciatori che il mister azzurro ha poi rimpiazzato in modo eccellente con grandi calciatori. Lo stesso è stato lo scorso anno, con vari calciatori che hanno salutato la piazza partenopea, chi in prestito e chi con una cessione secca come Kvara. Antonio Conte non vuole in squadra calciatori poco motivati, ma solo chi sposa al 100% il progetto ed accetta la propria situazione.

Per Conte chi non esprime il suo massimo potenziale è fuori dal progetto e con il suo addio anche i tifosi se ne faranno una ragione. L’ultimo caso è sicuramente quello di Kvara.