Napoli, Contini può partire: un club di Serie B interessato

Nelle ultime ore dovrebbe esserci il via libera per le cessioni sia di Gianluca Gaetano che di Nikita Contini

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non aver ancora concluso le sue operazioni. Recentemente, sembra che si stia aprendo la strada per le cessioni di Gianluca Gaetano e Nikita Contini.

Il portiere azzurro ha giocato solo una volta in questa stagione e potrebbe considerare un passaggio in una categoria inferiore per ottenere più tempo in campo.

Contini può partire

Secondo quanto riferisce Sky Sport, sul calciatore classe ’96 c’è un interesse concreto da parte del Lecco, che spera di chiudere l’accordo per il portiere entro domani.

“Due i profili su cui il ds Fracchiolla ha lavorato nella giornata di oggi: Nikita Contini del Napoli e Jacopo Furlan, che domani rescinde con il Perugia. Domani la decisione finale, il nuovo portiere ci sarà già sabato contro la Cremonese”, spiega Sky Sport.