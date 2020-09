Napoli, continua la ricerca al terzino sinistro: occhio ad Alonso del Chelsea

Il Chelsea si sta liberando di un terzino sinistro. Con ogni probabilità uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso non farà più parte della rosa dei blues per la prossima stagione. Parecchie squadre stanno così sondando il terreno per valutare la possibilità d’acquisto di uno dei due calciatori. Alcune di queste provengono dalla Serie A.

In pole position tra le italiane, come raccontato quest’oggi dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, vi sarebbe l’Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro infatti sta per liberarsi di Dalbert, dopo tale cessione l’acquisto di un giocatore nello stesso ruolo sarà necessario.

Inizialmente in cima alle preferenze dell’Inter vi era Emerson Palmieri, militante anch’egli tra le fila del Chelsea. Marcos Alonso però, suo collega di reparto, ha convinto maggiormente la dirigenza italiana, soprattutto per l’esperienza posseduta nel modulo con centrocampo a 5.

L’Inter però non è l’unica squadra di Serie A interessata al calciatore. Sull’esterno spagnolo rimane alla finestra anche il Napoli, alla ricerca di un terzino sinistro per sopperire all’eventuale cessione di Ghoulam.

Prima di operare in entrata ovviamente però la squadra azzurra dovrà sciogliere i vari nodi che tengono il mercato in stallo. Tra questi ad esempio vi è proprio Faouzi Ghoulam, in bilico tra permanenza ed addio. A spaventare la società è la condizione fisica del calciatore, purtroppo mai del tutto affidabile.