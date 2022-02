Napoli, continua la ricerca del sostituto di Insigne: nel mirino un calciatore del Sassuolo

Lorenzo Insigne, è innegabile, ha lasciato un enorme vuoto nella società del Napoli e soprattutto nel cuore dei tifosi del club azzurro. Infatti, al momento continuano le ricerche per sostituirlo poiché a fine stagione saluterà il club per volare a Toronto.

Tanti nomi per il dopo Insigne

Il club azzurro sta passando in rassegna tutte le squadre possibili per trovare il giusto sostituto dell’attaccante. Inizialmente, il Napoli aveva espresso l’interesse per Julian Alvarez, attaccante argentino.

Secondo quanto riportato dalla Rai, il Napoli deve reperire per la prossima sessione estiva 25 milioni di euro; una cifra da capogiro e alla portata solo con la cessione di un big. Tuttavia, per poter portare in Campania il giocatore del River Plate occorrerà una forte strategia per superare la concorrenza.

Il sostituto gioca già in Italia?

In queste ore, è spuntato un altro nome che sembrerebbe coincidere perfettamente con Insigne. Stiamo parlando di Domenico Berardi del Sassuolo, il quale per caratteristiche tecniche, età, parametri economici-finanziari e gol sembrerebbe essere quello giusto.

Inoltre, il giocatore starebbe cercando l’occasione per tentare un salto di qualità che con il Napoli potrebbe avverarsi. Al momento nulla è confermato e non ci sono prove tangibili per sostenere questa ipotesi, ma forse il Napoli ci sta già pensando.