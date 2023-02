Napoli, continua la scalata verso la Champions: “Non può accontentarsi dei quarti di finale”

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Eintracht, il Napoli ci crede e deve farlo. Con questo risultato, agli azzurri basterà pareggiare oppure perdere addirittura con un solo gol di scarto. Il club azzurro ormai non si ferma più: non può accontentarsi dei quarti di finale. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le vicende del Napoli.

Il Napoli non potrà più nascondersi

Scrive il quotidiano sportivo: “Peggio per il Napoli. Adesso non potrà più nascondersi neanche in Champions. Non dopo questo successo da grande, da squadra che non può accontentarsi dei quarti di finale.

Deve inchinarsi l’Eintracht, campione dell’ultima Europa League, ma piccolo e sperduto al cospetto delle meraviglie di Osimhen, Lobotka, Anguissa, Kvara e Lozano, vera chiave del match con i suoi strappi irresistibili a destra.

Deve inchinarsi anche il maestro Glasner, uno degli allievi della scuola Red Bull, qui annichilito dal gioco di Spalletti che ha mandato all’aria tutte le mosse a sorpresa durate lo spazio di un quarto d’ora”.