Napoli, continuano i contatti con lo Sheffield per Berge: le cifre

In casa Napoli il calciomercato non dovrebbe essere molto movimentato. Come ribadito più volte, i colpi in entrata saranno pochi e ben mirati. Molto inoltre dipenderà anche dal destino di alcuni big, in bilico tra permanenza e cessione.

Tra quest’ultimi vi è ad esempio Fabian Ruiz, la cui permanenza all’ombra del Vesuvio è al momento tutt’altra che scontata. Il centrocampista spagnolo non è incedibile e Aurelio De Laurentiis non potrà rifiutare eventuali offerte monstre che potrebbero arrivargli.

In caso di addio dello spagnolo, come affermato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe intenzione di acquistare Sander Berge. 23enne centrocampista centrale dello Sheffield, il norvegese riesce ad abbinare qualità e quantità, rappresentando una pedina ottima per il 4-2-3-1 spallettiano.

Lo Sheffield United, che intanto nella scorsa stagione è arrivato ultimo ed è retrocesso in Championship, valuta il cartellino del suo tesserato circa 12 milioni di euro. Il Napoli dal canto suo non vorrebbe spingersi oltre gli 8 milioni, facendo anche lega sulla volontà del ragazzo di calcare palcoscenici più importanti.

L’acquisto di Berge, in porto eventualmente per sostituire Fabian Ruiz, dovrebbe poter coesistere anche con quello di Toma Basic, il quale sarà il sostituto di Bakayoko. Una media azzurra in formato green dunque, con talenti ancora tutti da scoprire.