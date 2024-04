Napoli, contratto in scadenza per Juan Jesus fino al 2025: lo vedremo anche nella prossima stagione

Juan Jesus sta attraversando una fase difficile, di certo non la sua migliore stagione, con evidenti difficoltà difensive. L’uscita di Kim dal club non è stata adeguatamente compensata, lasciando un vuoto significativo nella difesa, motivo per il quale il club è ancora alla ricerca dell’uomo giusto da pizzare.

Nonostante ciò, sembra che il destino di Juan Jesus resterà legato all’azzurro anche nella prossima stagione, come confermato dal rinnovo del suo contratto fino al 2025, con un’opzione fino al 2027, annunciato dal Napoli nell’aprile del 2023.

Difficile venderlo durante questa sessione di mercato

Con un salario di circa 1 milione netto all’anno e considerando la sua età non proprio giovane, durante la prossima sessione di mercato non sarà semplice cederlo.

Tuttavia, il suo ruolo all’interno della squadra potrebbe subire una trasformazione. È probabile che non parta come titolare, ma sia impiegato come quarto cambio, mentre il club partenopeo mira all’acquisto di due nuovi difensori per rinforzare la squadra.