Napoli, controlli nelle zone di movida: sanzionati 18 ragazzi senza mascherina

Raffica di controlli nella città partenopea dove sono stati sanzionati in 18 per aver trasgredito le norme anti-Covid. Rinvenute e sequestrate anche sostanze stupefacenti e sanzionati alcuni locali

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto numerose unità di controllo su tutto il territorio cittadino, facendo particolare attenzione alle zone prettamente caratterizzate dalla movida notturna. Le forze impiegate come militari, carabinieri, reparti speciali hanno presidiato diverse zone tra cui via Aniello Falcone.

CONTROLLI CORONAVIRUS: SANZIONATI IN 18 – Nella notte sono state identificate 187 persone e 110 mezzi tra auto e moto. Durante i controlli effettuati dai Carabinieri di Napoli e altre forze dell’ordine nel centro storico, sono stati sanzionati 18 ragazzi per mancato rispetto delle norme anti-Covid: nessuno di loro indossava la mascherina chirurgica, obbligatoria secondo l’ordinanza firmata dal governatore di regione, Vincenzo De Luca.

Inoltre, il titolare di un ristorante in via Santa Teresa a Chiaia è stato denunciato per mancata visita medica del personale e c’erano due persone sul posto di lavoro mai assunte. L’attività è stata sospesa e sanzionata di 15 mila euro.

CONTROLLI CODICE DELLA STRADA E PARCHEGGIATORI ABUSIVI – Non solo Covid, i controlli sono stati fatti anche per il rispetto del codice della strada con sanzioni fino a 20 mila euro. Cinque le persone denunciate a causa del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Alcuni automobilisti sono stati sanzionati per aver affidato la propria vettura al vigilante senza patente, sanzione di 398 euro.

SOSTANZE STUPEFACENTI E LAVORATORI IN NERO – Lotta alla droga e al lavoro in nero: sono stati rinvenuti e sequestrati cinque involucri di sostanze stupefacenti lasciati a terra nei pressi di un locale, forse per timore dei controlli. Presidiati anche i bar della zona in via Aniello Falcone, sei i titolari sanzionati per un importo complessivo di 40 mila euro. Un’attività è stata sospesa a causa di un lavoratore “in nero” ed un impianto audiovisivo finalizzato al controllo a distanza dei lavoratori non autorizzato. I controlli si ripeteranno anche stasera e nei giorni successivi.