Napoli, contusione leggera per Insigne: sospiro di sollievo per Spalletti e tifosi

La vittoria contro la Juventus ha dato al Napoli l’importante consapevolezza di capire le sue potenzialità. Gli azzurri, grazie alle reti di Matteo Politano e Kalidou Koulibaly, sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi.

Le uniche note stonate della partita sono sicuramente le condizioni non ottimali di alcuni calciatori come Insigne, Osimhen e Mario Rui, i quali sono tutti usciti con evidenti problemi fisici.

Lorenzo Insigne sicuramente è stato il calciatore che ha fatto più preoccupare i tifosi azzurri. Dopo il calcio d’angolo, infatti, si è subito toccato il ginocchio ed accasciato sul campo, scene che hanno ricordato quanto già accaduto qualche anno fa.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, non sarebbe nulla di serio per il talento azzurro, ma solo una contusione leggera. Quasi sicuramente salterà la partita contro il Leicester per riposare al meglio e dovrebbe quindi tornare in campo lunedì 20 settembre in campionato.

Come detto da Luciano Spalletti durante l’ultima conferenza stampa, “Insigne nutre un amore tale per questa maglia che lo spinge a superare qualsiasi difficoltà“.