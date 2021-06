Napoli, Corriere dello Sport: “Ounas vuole convinere Spaletti”

Il mercato azzurro ancora stenta a decollare. Nonostante i numerosi nomi fatti per rafforzare l’organico azzurro, fino ad ora di ufficialità non c’è ne sono state. C’è da dire che mancano quasi due settimane all’inizio ufficiale del calciomercato, mentre molti giocatori sono impegnati con le proprie nazionali per l’Europeo.

La sensazione generale è che non si prospetta un mercato scintillante per i partenopei, soprattutto per le mancate entrate, causate dalla non entrata in Champions League. Per questo motivo, Spalletti sta studiando attentamente l’organico per valutare il riutilizzo di qualche giocatore oramai “dimenticati”. Nelle settimane precedenti si era parlato di Lobotka e Malcuit: il tecnico toscano vorrebbe aspettare il ritiro a Dimaro, e osservare i calciatori da vicino.

Sembra che non siano gli unici rimandati a giudizio. L’ultimo in ordine di tempo sarebbe l’esterno d’attacco Adam Ounas. Secondo l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, anche il franco-algerino potrebbe rilanciarsi col club azzurro. Anche per l’ex-Nizza, il ritiro estivo degli azzurri , rappresenta un’ottima opportunità per convincere il tecnico di Certaldo.

Adam Ounas è un classe 96′, attualmente ha 24 anni. Il Napoli lo comprò nel lontano 2017 dal Bordeux, per circa 8 milioni di euro. Successivamente l’esterno destro giocherà pochissimo con gli azzurri, fino ai prestiti di Nizza ( 16 presenze, 2 goal e 4 assist), poi quest’anno con il Cagliari (7 presenze) fino a gennaio ed infine al Crotone. In Calabria, Ounas sembrerà trovare la sua dimensione, sfoderando belle prestazione e buone giocate: 15 presenze 4 goal e 4 assist.

A tal proposito, il “Corriere dello Sport” scrive su come il Napoli non abbia mai abbandonato l’interesse per la sua ala destra, continuando ad osservarne la crescita avvenuta in una squadra che ha avuto non poche difficoltà in Serie A. Ounas potrebbe quidni rivelarsi quell’arma in più degli azzurri, e soprattutto un utile pedina per allungare la rosa ed arricchire la batteria della trequarti.

Ora l’esterno francese tornerà alla terra del Vesuvio, con il contratto che scade tra circa un anno. Le squadre interessate di certo non mancano: si parla infatti di di Olympiakos e Sampdoria. Ounas, secondo il quotidiano romano, avrebbe messo temporaneamente da parte tali offerte, per poter convincere Spalletti, e ottenere una sua personale “rivincita”: dimostrare di essere all’altezza del Napoli.