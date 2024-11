Napoli, cosa potrebbe succedere per il caso Manolas. L’avv. Lubrano: “Rischio penalizzazione in astratto c’è”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato Enrico Lubrano per parlare dei vari scenari riguardanti il caso Manolas e la SSC Napoli: “Non conosco gli atti del caso Manolas, il suo valore di mercato potrebbe essere realistico. Ma il rischio penalizzazione in astratto c’è, si tratta di una situazione nuova rispetto al caso Osimhen e in questo caso la Procura Federale potrebbe fare valutazioni diverse”.

“Una eventuale penalizzazione sarebbe comunque aritmeticamente limitata, non trattandosi di una situazione di sistema come quella della Juventus, che ebbe 10 punti di penalizzazione, parleremmo sicuramente di diversi punti in meno”.

PENALIZZAZIONE SSC NAPOLI PER IL CASO KOSTAS MANOLAS? IN TOTALE CI VORRANO DAI 4 AI 6 MESI, IL CLUB PARTENOPEO POTREBBE ESSERE SANZIONATO NELLA PROSSIMA STAGIONE. AL MOMENTO NESSUNA CONFERMA

“Ci sarà un altro mese per le indagini da parte della Procura Federale, quindi ci sarà il proscioglimento oppure si andrà a processo dopo il deferimento. In totale ci vorranno dai 4 ai 6 mesi”, ha concluso l’avvocato Lubrano.

Ma, quanti punti di penalizzazione potrebbe ricevere la SSC Napoli per il caso Manolas? Sicuramente non 10 come per la Juventus ma potrebbe esserci una penalizzazione da scontare, il prossimo anno, che potrebbe andare da 1 a 2 punti. Il tutto, tuttavia, si potrebbe risolvere con una sanzione.