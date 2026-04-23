Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con alcune novità importanti nell’undici titolare. Antonio Conte sembra intenzionato a rimescolare le carte, sia per motivi tattici sia per gestire le energie in vista dei prossimi impegni. La rifinitura ha dato indicazioni chiare: la squadra sarà chiamata a mantenere alta l’intensità, ma con interpreti diversi in alcune zone chiave del campo.

La scelta che fa più discutere è senza dubbio l’esclusione di Anguissa, pilastro del centrocampo azzurro nelle ultime stagioni. Al suo posto è pronto Alisson Santos, profilo più dinamico e offensivo, che potrebbe garantire maggiore imprevedibilità tra le linee.

Per il resto, la formazione dovrebbe mantenere una struttura solida, con pochi cambi negli altri reparti. In difesa si va verso la conferma del blocco titolare (torna Rrahmani, ndr), mentre in attacco resta il dubbio De Bruyne. Conte, però, sembra avere le idee chiare.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

CREMONESE (4-4-2) probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo