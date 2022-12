Napoli, cresce l’intesa per lo scambio Bereszynski-Zanoli: si aggiunge un terzo all’operazione

Il Napoli è alla costante ricerca di rafforzare il proprio organico per puntare fino allo scudetto senza voltarsi indietro. Un obiettivo per Aurelio De Laurentiis sempre più concreto e che potrebbe far sognare milioni di tifosi. In queste ore, infatti, è in corso un’altra trattativa con la Sampdoria.

Contatti con la Samp: idea scambio

Stando a quanto riportato da Sky Sport nei giorni scorsi, il club partenopeo avrebbe avviato dei contatti con la Sampdoria per lo scambio Bereszynski-Zanoli. Si tratta di uno scambio di terzini: Bereszynski potrebbe lasciare la città di Genova per trasferirsi a Napoli dove prenderebbe il posto di vice di Di Lorenzo.

Zanoli, invece, andrebbe in prestito al club blucerchiato. Tutto dipende, inoltre, da quest’ultimo: se deciderà di andare via per trovare più spazio, allora Giuntoli potrà avviare concretamente questa trattativa.

Cresce l’intesa: maxi-operazione con un terzo giocatore

Nelle ultime ore, i contatti tra Napoli e Sampdoria si sono rafforzati e sembrerebbe esserci un’intesa forte per una maxi-operazione che comprenderebbe anche il ritorno di Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli attualmente in prestito alla Samp. A riferire di questa forte intesa Gianluca Di Marzio ai microfoni di Calciomercato l’originale.