Napoli, Cyril Ngonge ad un passo dal Torino: 7/8 milioni di euro al club partenopeo

La SSC Napoli, oltre al mercato in entrata, guarda anche a quello in uscita. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, il club partenopeo starebbe per cedere uno dei suoi attaccanti in Serie A, con il Torino pronto ad accontentare le richieste della dirigenza azzurra.

“Cyril Ngonge si avvicina al trasferimento al Torino: le cifre della trattativa con il Napoli si aggirano intorno ai 7/8 milioni di euro. Potrebbe terminare dunque dopo un anno e mezzo l’avventura dell’ex Hellas Verona in maglia azzurra: in granata ritroverebbe Marco Baroni”.

“Nell’ultima stagione il classe 2000 ha raccolto 21 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando due gol. Il totale con il Napoli arriva a 35 apparizioni, con tre reti complessive”, conclude l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.