Napoli, da Garcia a Mazzarri il risultato non cambia: il problema non è l’allenatore ma i calciatori?

Contro la Juventus è arrivata l’ennesima sconfitta per la SSC Napoli. Il gol di Gatti ha regalato i tre punti ai bianconeri, con Kvara e compagni che hanno perso le ultime tre partite stagionali.

La stagione è in salita ed attualmente la squadra di Walter Mazzarri è anche fuori dalla Champions League per via del quinto posto in campionato. Una stagione pessima degli azzurri che si sono spenti dopo la bella vittoria contro l’Atalanta.

Ma, qual è la reazione di Rudi Garcia a questo periodo ‘no’ della sua ex squadra? Sicuramente il mister non sta gioendo di questa situazione ma, le ultime partite della squadra testimoniano come, forse, il problema non era l’allenatore ma giocatori che non hanno più il fuoco dentro.

DA GARCIA A MAZZARRI, È IL SOLITO NAPOLI: STAGIONE DA DIMENTICARE PER GLI AZZURRI

Dopo solo tre mesi, quindi, il Napoli può dire già addio allo Scudetto conquistato lo scorso anno. L’obiettivo stagione, quindi, rimane la Champions League.