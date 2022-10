Napoli, da Koulibaly e Cristiano Ronaldo: ora tutti vorrebbero la maglia azzurra

Le sontuose prestazioni della SSC Napoli, sia in Italia che in Europa, hanno fatto entusiasmare non solo i tifosi azzurri ma tutti gli amanti del calcio. La squadra azzurra, infatti, gioca un calcio bello da vedere e che porta tutti i calciatori a crescere professionalmente.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche uno dei calciatori più forti degli ultimi venti anni, Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto a fare follie pur di indossare la maglia azzurra, riducendosi l’ingaggio.

A rivelarlo è il quotidiano Sun, il quale afferma che la star portoghese potrebbe trasferirsi in Campania già il prossimo gennaio. Attualmente, CR7, ha un ingaggio da 480 mila sterline a settimana, una somma che Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di spendere. Tuttavia, ha già dovuto subire una riduzione del 25% per la mancata qualificazione in Champions dei club inglese. Lo United, pur di cederlo, potrebbe pagare interamente il suo ingaggio.

Un altro calciatore che, forse, farebbe carte false per indossare la maglia azzurra è Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro, infatti, non sarebbe ancora soddisfatto della sua avventura con la maglia del Chelsea, con l’allenatore dei Blues che non lo considera un calciatore indispensabile per la squadra.

Sicuramente il suo ingaggio da 10 milioni di euro netti rappresenta una grande gioia per il giocatore, ma l’esperienza insegna che un contratto importante non è tutto per un calciatore.