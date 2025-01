Napoli, da Milano dubbi sulla vittoria partenopea: il gol di Lukaku era da rivedere?

Al termine della partita contro l’Atalanta, la SSC Napoli si trova a più sei sull’Inter di Simone Inzaghi. In attesa della doppia partita del club nerazzurro, Antonio Conte si gode la vetta e una squadra che ha imparato a vincere anche nelle difficolta. A Bergamo, la prova del nove.

I tifosi nerazzurri hanno visionato la gara con molta curiosità. Fino ad ora, infatti, erano convinti di essere la squadra da battere ma il Napoli di Antonio Conte ha messo la quinta. Da Milano, in molti, non hanno ben preso la tripla rimonta della squadra partenopea ed alcuni hanno puntato il dito anche contro l’arbitro.

In particolare, sul web, alcuni tifosi nutrono dei dubbi sulla bontà della rete messa a segno da Romelu Lukaku. Paolo I. scrive: “Chiara spinta non sanzionata da Scalvini, dategli direttamente lo Scudetto”, Marco A. aggiunge: “Falli dubbi e gol Lukaku da annullare. Partita da ufficio inchieste?”.

NAPOLI PRIMO IN CLASSIFICA, VITTORIA CONTRO L’ATALANTA. GIANPIERO GASPERINI NON PRENDE BENE LA SCONFITTA: “PER COME E’ ANDATA, FACCIO FATICA A DIGERIRE LA SCONFITTA”

“Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è andata la partita, per come è stata giocata, per i numeri, questo è il calcio, è molto difficile da digerire. Ci possono essere partite in cui non ti esprimi al meglio, può capitare. Oggi abbiam pagato questo risultato altre volte siamo stati più fortunati, non è un gran momento sotto l’aspetto della fortuna”