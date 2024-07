Napoli, da non sottovalutare la permanenza di Osimhen: sintonia perfetta con Antonio Conte

“Victor è un top player, un professionista col quale ho parlato per molto tempo. Sa che, essendo un giocatore del Napoli, deve lavorare con l’atteggiamento giusto. Il futuro non mi interessa, quello che conta ora è il presente. Osimhen è il nostro giocatore più forte, non sappiamo come finirà e se lo perderemo: ma le previsioni non mi fanno paura. Lasciamo parlare gli altri, noi rimaniamo concentrati”.

Sono queste le dichiarazioni di Antonio Conte su Victor Osimhen. Attualmente l’attaccante è ancora un calciatore della SSC Napoli e al momento non sembrano esserci club disposti a versare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro per acquistare le sue prestazioni sportive.

PERMANENZA VICTOR OSIMHEN ALLA SSC NAPOLI DA NON SOTTOVALUTARE: L’ATTACCANTE PARTENOPEO POTREBBE ESSERE IL NUOVO RINFORZO PER ANTONIO CONTE, SINTONIA PERFETTA CON L’ALLENATORE PUGLIESE

Da non sottovalutare la possibile permanenza in azzurro di Victor Osimhen. Con Antonio Conte la sintonia è perfetta e, nonostante la voglia del bomber di confrontarsi con altri palcoscenici, è comunque legato da un contratto importante da 10 milioni di euro netti a stagione.