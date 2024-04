Napoli, da non sottovalutare un ritorno di Maurizio Sarri?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. In nomi in cima alla lista sono quelli di Pioli, Conte ed Italiano, ma, la dirigenza partenopea ha sempre stupito e spiazzato tutti, così come lo scorso anno in cui, tra i quaranta nomi, alla fine è arrivato Rudi Garcia.

Per questo motivo non è da sottovalutare neanche il possibile ritorno in Campania di Maurizio Sarri, il quale si è da qualche settimana dimesso dalla guida tecnica della Lazio. Prima delle sue dimissioni, il portale Il Messaggero riportava proprio il suo accostamento agli azzurri: “Le offerte per Sarri avranno un peso decisivo. Ce ne sarebbero già due. La Fiorentina non l’ha ancora mai richiamato, anche se lui tornerebbe volentieri vicino casa al posto di Italiano”.

“Per vie traverse invece proprio l’ex Napoli di De Laurentiis sarebbe tornato sotto: Sarri potrebbe valutare il ritorno, pensando di aver lasciato a metà il percorso partenopeo”.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis prima della partita del Barcellona in cui ha parlato di Sarri come perdente, potrebbe essere solo un tentativo di mascherare il suo vero interesse. Non a caso, il presidente azzurro guardava al suo ritorno già diversi mesi fa.

A parlare di un possibile ritorno a Napoli di Sarri, anche il giornalista Raffaele Auriemma, il quale, ai microfoni di Pressing, ha dichiarato: “Con Conte si partirebbe per vincere, ma Maurizio Sarri veramente lo vogliamo considerare uno da buttare via? Per me potrebbe iniziare un lavoro importante. Criticato da ADL? Il presidente da un lato ti critica e dall’altro ti fa firmare, non sarebbe la prima volta, è fatto così“