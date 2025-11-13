Napoli, da parte di Xavi disponibilità a diventare nuovo allenatore: il suo modulo ideale sarebbe il 4-2-3-1

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è sempre più in bilico. Dopo le ultime prestazioni altalenanti della squadra e un ambiente che inizia a mostrare segni di insofferenza, si inizia a parlare di possibile addio. Il rapporto tra il tecnico salentino e la dirigenza è ancora solido ma tutto dipenderà dalle prossime partite.

Nelle ultime ore ha preso piede un nome sorprendente: Xavi Hernandez. L’ex allenatore del Barcellona, libero dopo la sua avventura in terra araba, tramite il suo agente, ha aperto le porte a un possibile approdo in Serie A.

Xavi avrebbe già in mente un’idea tattica ben precisa: il 4-2-3-1. Una disposizione che valorizzerebbe la qualità offensiva del Napoli, puntando su possesso palla, linee di passaggio corte e pressing alto e compensando gli infortuni a centrocampo. Il suo undici tipo vedrebbe Savic tra i pali; Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema e Gutierrez in difesa; la coppia mediana composta da Lobotka e McTominay; sulla trequarti Neres, Politano ed Elmas a supporto dell’unica punta Hojlund.

A gennaio si punterebbe ad acquistare un nuovo centrocampo, come Mainoo, ed anche un trequartista alla Raspadori. Proprio quest’ultimo, in Spagna, non sta trovando spazio e chissà che non si apri lo spiraglio di un prestito.