Napoli, da Pastorello arriva l’idea Roger

Federico Pastorello avrebbe proposto al Napoli Roger del Braga, calciatore facente parte del suo pacchetto di calciatori. Il rapporto con i partenopei sembra migliorare e potrebbe portare a questo nuovo acquisto

Roger Fernandes sembra essere il nuovo prospetto più cercato del calcio internazionale. Il giovane classe 2005 nativo della Guinea Bissau, ma provvisto di passaporto portoghese, sta stregando tutte le big europee e il Braga sembra si stia già sfregando le mani per una sua possibile cessione.

Il giovane calciatore piace anche al Napoli, che sembra lo abbia già ricevuto in offerta da parte di Federico Pastorello, suo agente. I rapporti con il noto agente sono tra i migliori specialmente per via dei discorsi legati a Alex Meret e Romelu Lukaku. Su Roger sembra stiano venendo fatte valutazioni in quel di Castel Volturno.

Altre squadre su di lui

Roger Fernandes, 19enne prodigio del Braga, ha suscitato l’interesse del Manchester City e del Liverpool dopo una serie di prestazioni di grande effetto. Le due big della Premier League non sono le sole ad osservare Roger, che è stato anche identificato come un’opzione alternativa per il Manchester United nel caso in cui non riuscisse a strappare Geovany Quenda allo Sporting quest’estate.

Gli osservatori del Manchester United sono impressionati da Roger Fernandes come potenziale alternativa al giovane dello Sporting Lisbona. Roger ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro, ma potrebbe essere disponibile per una cifra inferiore. La sua esperienza e versatilità lo rendono una valida opzione per il Manchester United, con il Napoli che continuerà a monitorare la situazione.