Napoli, da Sarri a Spalletti: Adam Ounas punta alla permanenza, ADL alla cessione

In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis punta a creare una squadra valida ai fini della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo due anni l’obiettivo di mister Luciano Spalletti è la massima competizione europea.

Una delle rivelazioni di questo inizio di stagione con la maglia del Napoli è senza dubbio Adam Ounas.

L’attaccante veste ormai la maglia azzurra dal 2017, ma non è riuscito mai a sfondare definitivamente. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di darlo più volte in prestito, prima al Nizza, poi al Cagliari e infine lo scorso anno al Crotone.

Ai tempi di Maurizio Sarri il calciatore già vestiva la maglia azzurra. Da parte di Sarri vi furono i complimenti a Giuntoli per l’acquisto di Ounas, ma, tuttavia, non era quello che al mister serviva in quel momento.

Ora, con Spalletti, Ounas punta a farsi notare e cercare eventualmente di essere confermato dal nuovo mister. Difficilmente resterà in azzurro dato l’abbondanza della rosa nel settore offensivo. Per fare cassa, infatti, Aurelio De Laurentiis punta alla cessione definitiva.