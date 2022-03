Napoli, da Sinisterra a Januzaj per il post Insigne

Cristiano Giuntoli e il Napoli iniziano a sondare il terreno per il dopo Insigne. Sono cinque i nomi per sostituirlo

Lorenzo Insigne, nonostante il suo ormai imminente trasferimento in MLS, continua ad offrire buone prestazioni in maglia azzurra. Nessun dubbio sul suo mantener fede al contratto attualmente in corso, onorando di continuo la maglia della sua città.

Il buco che però lascerà quando andrà via dovrà essere tappato e Cristiano Giuntoli si sta muovendo in tal senso. Mosse in anticipo, sia per evitare di ritrovarsi a perdere troppo tempo sia per dare una squadra al completo a Luciano Spalletti per l’inizio del ritiro. I nomi sono cinque e tutti intriganti.

Cinque magnifici nomi, per sostituire il magnifico

Il primo è Luis Sinisterra, ala sinistra colombiana classe ’99 del Feyenoord. In stagione sta trovando parecchio spazio con gli olandesi, tanto da guadagnarsi gli occhi di Napoli e Sassuolo. 38 presenze con 18 gol e 11 assist per il calciatore sudamericano, che sembra promettere bene. 18 milioni il valore di mercato, non troppi e si potrebbe puntare forte su di lui

Charles De Ketelaere è, invece, un profilo che intriga parecchio ma che costa di più. Il giovane belga classe 2001 del Brugge può giocare come punta e ala destra, ma il suo ruolo principale è sulla trequarti. In questa stagione ha giocato in 41 partite, risultando quasi sempre come uno dei migliori della sua squadra. 17 i gol e 9 gli assist. Forse un po’ troppo falloso, con 6 gialli all’attivo. Valore di mercato: 27 milioni, ma la possibile concorrenza di Inter, Atalanta, Milan e Lazio.

Restiamo in Belgio, ma cambia la nazionalità. Il terzo della lista è Noa Lang, ala olandese classe ’99. Abbastanza agile e con una buona predisposizione offensiva, può fare anche l’ala destra e la punta. Il Club Bruges potrebbe chiedere tra i 25 e i 30 milioni, a fronte anche di una stagione in cui ha giocato 40 volte, segnando 8 reti e regalando 13 assist. Un bottino niente male, che sta aiutando la sua squadra a seguire da vicino la testa della classifica.

Il profilo più vicino è quello di un giocatore di cui vi abbiamo già parlato. L’entourage di Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli, infatti, nelle scorse settimane si sarebbero incontrati per capire la fattibilità dell’affare. Il giocatore è in prestito dalla Dinamo Batumi al Rubin Kazan, ma potrebbe presto andarsene anche per via della situazione nell’ex Unione Sovietica. E’ un giocatore ben meno incisivo sotto rete rispetto agli altri, infatti gioca prevalentemente per aiutare la squadra. In stagione ha giocato 22 partite, segnando 2 reti e facendo 5 assist. Può fare anche la seconda punta. Prezzo di cartellino: 16 milioni, ma Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach e Milan sono sulle sue tracce.

Ultimo, ma non ultimo, Adnan Januzaj. L’ex ragazzo prodigio del Manchester United sembra star trovando consapevolezza con la Real Sociedad. 36 partite, 4 gol e 3 assist ma un buon rendimento in campo. Il suo contratto è in scadenza, gli spagnoli spingono per provare a rinnovarlo ma sembrerebbe che il Napoli potrebbe affondare il colpo.