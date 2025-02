Napoli, dal Nord accostano Gasperini come eventuale post-Conte: il mister è sempre stato un pupillo di ADL

In casa azzurra si parla del futuro di Antonio Conte. Come rivelato dal quotidiano Libero, il futuro del mister partenopeo non è così solido e potrebbe anche esserci un ribaltone al termine del campionato, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe già messo nel mirino l’allenatore dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini.

Proprio in merito a quest’ultimo, il quotidiano scrive: “L’ipotesi di un addio apre scenari suggestivi tra le big in cerca di un nuovo allenatore: alla finestra ci sono Milan e Juventus, alle prese con le incognite Conceiçao e Motta”.

“C’è la Roma, con Claudio Ranieri traghettatore. E occhio anche al Napoli, dove la durata del rapporto tra Conte e De Laurentiis è tutta da verificare e che sarà probabilmente legata alla vittoria o meno dello Scudetto“.

GIANPIERO GASPERINI ALLA SSC NAPOLI IN CASO DI PARTENZA DI ANTONIO CONTE: NESSUNA IPOTESI DA ESCLUDERE, DIPENDERA’ COME ANDRA’ A FINE QUESTA STAGIONE?

L’allenatore dell’Atalanta è sempre stato un pupillo del presidente partenopeo e, dopo la rottura in casa nerazzurra, potrebbe approfittarne nel caso in cui si concluda in anticipo l’esperienza con Antonio Conte. Ipotesi remota, al momento. In ogni caso, Gasperini accetterebbe anche meno dell’oneroso ingaggio dell’attuale mister azzurro ma comunque non sotto i 4 milioni di euro a stagione.