Napoli, dal PSG un possibile scambio per arrivare ad Osimhen: Kang-In Lee un nome che intriga ADL

Victor Osimhen è in trattativa con il PSG per il trasferimento. Ad oggi neanche il club parigino ha intenzione di accontentare gli azzurri e pagare la clausola rescissoria ma, fa sapere Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, si sta cercando una via d’uscita per provare a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis.

“La novità di queste ore riguarda il viaggio dell’agente di Osimhen a Parigi; il rappresentante del nigeriano, Calenda, si trovava nella capitale francese proprio nella giornata di oggi, lunedì 15 luglio”.

“L’intenzione dei campioni di Francia sarebbe quella di inserire nell’operazione una contropartita tecnica. I nomi presi in considerazione in questo momento sono quelli di Carlos Soler, centrocampista spagnolo ex Valencia; Nordi Mukiele, difensore francese ex RB Lipsia; e infine Kang-In Lee, attaccante esterno coreano anche lui ex Valencia. In questo momento, il Napoli sembra interessato solamente al terzo, classe 2001 arrivato pochi mesi fa a Parigi”.

KANG-IN LEE IN UNO SCAMBIO CON VICTOR OSIMHEN: IL CALCIATORE DELLA NAZIONALE SUDCOREANA PER ARRIVARE ALL’ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI

Al momento il club azzurro ha declinato la proposta di 90 milioni ma il tempo stringe e il Napoli ha bisogno di cedere il bomber nigeriano per poter concludere la programmazione della campagna acquisti estiva. Per questo motivo il Napoli potrebbe essere interessato alle prestazioni sportive di Kang-In Lee, il quale è stato offerto al club azzurro. Il calciatore ha una valutazione di 25 milioni.