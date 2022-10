Napoli, dal riscatto di Simeone al rinnovo di Lobotka. Venerato: “Avrà ricevuto una telefonata dal City”

Nonostante la cessione di diversi calciatori, il Napoli è riuscito a sorprendere. I nuovi acquisti si stanno adattando alla perfezione e l’allenatore Luciano Spalletti può essere fiero dei suoi ragazzi.

Un attaccante che subito si è conquistato il cuore dei tifosi è Giovanni Simeone. Il bomber azzurro è attualmente in prestito per 2.5 milioni di euro, con il riscatto che diventerà obbligatore nel momento in cui il Napoli si qualificherà alla prossima Champions. I milioni che Aurelio De Laurentiis verserà nelle casse dell’Hellas Verona sono altri 12.5.

Un altro calciatore che sta facendo la differenza in questo inizio stagione è Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro è in trattativa con la dirigenza azzurra per il rinnovo contrattuale. Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

“Siamo a un buon punto, si sta ancora discutendo. Non dico che è fatta perché io do delle certezze solo quando c’è la firma oppure l’intesa è vicinissima. Non siamo ancora a questo”.

“Il Napoli è disposto a riconoscergli 2.5 milioni di euro a stagione, l’entourage del giocatore aspira invece a strappare alla società campana un contratto di oltre tre milioni di euro. Ma c’è fiducia tra le parti per una conclusione positiva della trattativa. L’agente di Lobotka avrà ricevuto almeno due telefonate: una dal Chelsea, l’altra dal Manchester City“.