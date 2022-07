Napoli, dal sogno Dybala alla tentazione Isco: ADL e il grande colpo per ‘calmare’ la piazza

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è consapevole che servirà intervenire sul mercato per rinforzare la squadra e puntare alle prime quattro posizioni durante il prossimo campionato di Serie A. Le squadre di vertice, infatti, si sono rinforzate e gli azzurri al momento non sembrano andare al passo con Juventus ed Inter.

Per questo motivo la dirigenza azzurra starebbe pensando ad un colpo ad effetto per far ritornare l’entusiasmo sparito in queste settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente De Laurentiis avrebbe messo nel mirino l’ex attaccante della Juventus, Paulo Dybala. Nonostante le smentite, conferme arrivano da quotidiani di rilievo quali Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno. La società azzurra, infatti, starebbe solo aspettando il momento giusto per rendere ‘ufficiale’ la trattativa e convincere l’attaccante argentino con un ricco ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

Un’altra tentazione arriverebbe dalla Spagna e sarebbe il fantasista del Real Madrid Isco. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, infatti, il calciatore sarebbe stato offerto agli azzurri dal potente procuratore Jorge Mendes, il quale avrebbe lo avrebbe proposto anche alla Roma.

Isco preferirebbe la Serie A rispetto alla Premier League dal momento che ritiene il campionato italiano migliore per poter esprimere il suo potenziale. Per convincere il calciatore, però, servirebbe un contratto di almeno 7 milioni di euro a stagione. L’unico potrebbe potrebbe essere rappresentato dall’età del calciatore, 30 anni.