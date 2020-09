Napoli, dal Torino arriva il bomber Candellone: sarà girato in prestito al Bari

Nuovo acquisto in casa Napoli. Come riportato in queste ultime ore da Il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra si è assicurata le prestazioni sportive di Leonardo Candellone. Il calciatore, 22enne, è un colpo in prospettiva che sarà girato in prestito al Bari in Serie C.

Acquisto in sinergia quindi tra le due squadre del presidente De Laurentiis: l’operazione andata in porto tra Napoli e Bari è un prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui la squadra pugliese dovesse conquistare la promozione in Serie B. Al Torino invece, squadra titolare del cartellino del giocatore, il club azzurro girerà il giovane attaccante della primavera Samuele Vianni.

Candellone è un acquisto di spessore. Centravanti di ruolo, negli ultimi anni ha militato tra le fila del Pordenone in prestito dal Torino. Sbocciato nella squadra granata, dove si è messo inizialmente in mostra sotto la guida tecnica di Samuele Longo, è esploso definitivamente nell’ultima stagione.

Con il Pordenone infatti ha siglato ben 14 reti nel corso della sua prima stagione in prestito, aiutando la propria squadra a vincere il campionato di Lega Pro. Una nuova esperienza attende ora quindi l’attaccante torinese.

All’orizzonte vi è il Bari con il sogno della vittoria della Lega Pro, chiaro obiettivo del secondo club di De Laurentiis. Un obiettivo che con l’arrivo di Candellone può diventare ancor di più alla portata.