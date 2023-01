Napoli, dalla Germania arriva il sostituto di Demme

La Serie A è ormai tornata in campo ma gennaio è anche il mese delle trattative in vista della sessione di mercato invernale. Il Napoli ha più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni in entrata ma ci sono alcune situazioni in uscita che potrebbero essere riviste.

E’ da tempo, infatti, che si vocifera riguardo la possibile partenza di Diego Demme. Il centrocampista tedesco classe 1991 è arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020 ma secondo le ultime voci sembrerebbe ad un passo dal dire addio alla maglia azzurra.

L’annuncio riguardo il possibile sostituto dell’ex Lipsia arriva da Sky Deutschland secondo cui nel mirino degli azzurri sembra essere entrato Ardon Jashari del Lucerna.

Il centrocampista svizzero ha avuto modo di mettersi ben in mostra durante il mondiale ed è già seguito da diversi top club. Si tratta di un affare da circa 5 milioni di euro che il Napoli potrebbe concludere nella prossima finestra di mercato.