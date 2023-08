Napoli, dalla Nigeria insistono: Victor Osimhen ha detto sì all’Al Hilal

Victor Osimhen ha detto sì, ma non alla SSC Napoli. Dalla Nigeria sono sicuri che l’attaccante partenopeo avrebbe già accettato il triennale da 120 milioni di euro complessivi da parte dell’Al Hilal, club arabo che da settimane sta facendo la corte all’attaccante numero nove del club di Aurelio De Laurentiis.

L’attaccante azzurro, quindi, potrebbe a sorpresa lasciare la città partenopea per approdare in Arabia Saudita. Da chiarire, però, l’offerta ad Aurelio De Laurentiis, il quale non farà partire facilmente il suo attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il presidente sarebbe intenzionato a chiedere una cifra superiore ai 200 milioni di euro per far partire il suo bomber.